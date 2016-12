Ärzte Zeitung online, 05.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



KBV

KV Hessen distanziert sich "aufs Schärfste"

FRANKFURT/MAIN. In der letzten Sitzung der aktuellen KV-Legislaturperiode hat die hessische Vertreterversammlung scharfe Kritik an den Vorgängen in der KBV geübt. "Die Vertreterversammlung der KV Hessen distanziert sich auf das Schärfste von den Machenschaften in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung", heißt es in einer mit großer Mehrheit verabschiedeten Resolution.

KVen hätten die Aufgabe, die Versorgung der Patienten im Sinne ihrer Mitglieder im Zusammenspiel mit Politik und Krankenkassen zu organisieren. Die KBV werde eindringlich aufgefordert, "sich dieser Aufgabe wieder mit aller Kraft zu widmen".

Darüber hinaus müsse die KBV die Abrechnung der Medikationsplan-Erstellung "praktikabel und angemessen" gestalten. (jk)