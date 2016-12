Ärzte Zeitung, 08.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Aktion

Auch Thüringen wirbt bei "Lass dich nieder!"

WEIMAR. An der KBV/KV-Webseite "Lass dich nieder!" beteiligt sich nun auch die KV Thüringen mit einer eigenen Regionalseite. Sie stellt dort unter anderem die Angebote der Stiftung zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung, die Koordinierungsstelle Weiterbildung in der Allgemeinmedizin und den "Ärztescout" Thüringen als Ansprechpartner für Medizinstudenten und Ärzte in Weiterbildung vor. Mit der Kampagne "Lass dich nieder!", die seit Mai 2014 läuft, soll der Nachwuchs gezielt angesprochen werden. Mit Thüringen sind nun zehn KVen mit auf dem Internetportal vertreten. (zei)

Informationen im Internet: www.lass-dich-nieder.de/regionen/thueringen.html