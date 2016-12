Ärzte Zeitung, 08.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



CDU

Parteitag befürwortet die Landarztquote

ESSEN. Die CDU spricht sich für die Landarztquote aus. Bei ihrem Bundesparteitag in Essen gaben die Delegierten mehrheitlich am Mittwoch einem Antrag aus Baden-Württemberg und Sachsen statt. Danach soll "eine bestimmte Zahl von Studienplätzen" denjenigen vorbehalten werden, die sich verpflichten, nach der Ausbildung "für eine bestimmte Zeit in einer unterversorgten Region im ländlichen Raum zu praktizieren".

Die Landarztquote ist seit Monaten als Teil des Masterplans Medizinstudium strittig. Das Vorhaben ist bereits Ende Juni von den Gesundheitsministern der Länder grundsätzlich konsentiert worden. Gestritten wird insbesondere zwischen Ländervertretern über das Für und Wider der Landarztquote. (fst)

Leserkommentare [1] [08.12.2016, 10:55:55] Henning Fischer und warum muß man den Nachwuchs aufs Land locken / drängeln?

weil Honorar und Bürokratismus dagegen sprechen.



Und genau da müßte man ansetzen, sonst hat man womöglich später eine große Zahl von unzufriedenen und unmotivierten Landärzten.



Und damit ist auch niemandem geholfen.



zum Beitrag » weil Honorar und Bürokratismus dagegen sprechen.Und genau da müßte man ansetzen, sonst hat man womöglich später eine große Zahl von unzufriedenen und unmotivierten Landärzten.Und damit ist auch niemandem geholfen.