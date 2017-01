GKV fordert Systematik für Strukturen

Was den leidigen Notdienst angeht: Verehrte Frau Dr. Pfeiffer, rufen Sie doch einfach die diversen Hotlines Ihrer GKV-Krankenkassen an und schildern Sie ein banales gynäkologisches, augenärztliches, psychiatrisches, kardiales, dermatologisches oder neurologisches Problem - Sie werden nur und ausschließlich an eine Klinik verwiesen werden!



Und ganz nebenbei, Ihre vielbeschworenen "Portalpraxen" haben wir doch schon längst in allen deutschen Großstädten mit Zentralkliniken.



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund ist die Tatsache, dass die "fast zwei Dutzend verschiedene(n) Rechtsgrundlagen und Finanzierungssysteme für ambulante Behandlungen an Kliniken, die alle im Laufe der Jahre unabhängig voneinander entstanden sind", mehrheitlich auf dem "Mist" ihres eigenen Spitzenverbandes Bund der Gesetzlichen Krankenkassen (SpiBu) gewachsen sind. Zusätzlich sämtliche Selektiv-, Integrierte Versorgungs-(IV), ambulante-OP-, Hausarzt- und Kollektivverträge bzw. Modellprojekte.Was den leidigen Notdienst angeht: Verehrte Frau Dr. Pfeiffer, rufen Sie doch einfach die diversen Hotlines Ihrer GKV-Krankenkassen an und schildern Sie ein banales gynäkologisches, augenärztliches, psychiatrisches, kardiales, dermatologisches oder neurologisches Problem - Sie werden nur und ausschließlich an eine Klinik verwiesen werden!Und ganz nebenbei, Ihre vielbeschworenen "Portalpraxen" haben wir doch schon längst in allen deutschen Großstädten mit Zentralkliniken.Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund zum Beitrag »