Arzt- oder Luftnummer?

Bislang sieht es so aus, daß wir Niedergelassenen die teils haarstäubenden Therapie-Entlaß-Empfehlungen zeitraubend und mühsam korrigieren und bereinigen müssen, oft genug dem Patienten erklären, daß die vorgeschlagenen Mittel weder zugelassen noch verträglich sind.



Wenn nicht nur gedankenlos Entlaß-Vorschlägegemacht werden dürften, in oftmals nicht einmal von fertigen Ärzten unterzeichneten Entlaßbriefen, sondern sich die Rezepteaussteller auch ihrer Verantwortung stellen, die z.B. auch Rergresse und Kunstfehler mit einschließt, würde es entschieden besser werden.



Letztes Beispiel diese Woche in meiner Praxis war ein Entlaßbrief aus einer Uni-Klinik mit sage uind schreibe 14 Medikamenten, darunter allein 5 Psychopharmaka, unterschrieben von vier Unterschriften, auf Nachfrage aber erstellt von einer PJ-Studentin. Die drei Unterschriften daneben, Chefarzt, Oberarzt, Stationsarzt sind wohl in einer Sammelmappe entstanden.

