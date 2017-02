Ärzte Zeitung online, 03.02.2017 1

Saarland

2,5 Prozent plus?

SAARBRÜCKEN. Der saarländische KV-Chef Dr. Gunter Hauptmann hat die Honorarerwartungen der Vertragsärzte für das laufende Jahr gedämpft. "Ich schätze, dass wir bei etwa 2,5 Prozent Erhöhung landen werden", sagte Hauptmann am Mittwochabend bei der Vertreterversammlung in Saarbrücken. "Das ist nicht viel". Es könne außerdem noch schlimmer kommen. "Wir müssen auch mit Nullrunden rechnen", so Hauptmann. Das könne unter Umständen nächstes oder übernächstes Jahr passieren.

Die erste Verhandlungsrunde über die Honorare für 2017 ist im Saarland bereits gelaufen. Voraussichtlich im März wird weiterverhandelt. Für 2016 hatte es die KV noch geschafft, für die rund 2100 Vertragsärzte und Psychotherapeuten eine Honorarerhöhung von drei Prozent auszuhandeln. Außerdem waren die Einnahmen der KV-Mitglieder auch wegen steigender Versichertenzahlen im Saarland gestiegen. Im Februar 2016 war vereinbart worden, dass die KV für förderungswürdige Leistungen wie bisher pro Quartal 613.000 Euro erhält. Zudem wurden die Wegegelder und die Impfhonorare um 1,6 Prozent angehoben. (kin)