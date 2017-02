Ärzte Zeitung, 03.02.2017 1

Wahl

Dr. Stephan Hofmeister will KBV-Vorstand werden

BERLIN. Die Kandidatenliste für die KBV-Vorstandswahlen am 3. März füllt sich. Für das Amt des hausärztlichen Vorstands bewirbt sich der Hamburger Allgemeinarzt Dr. Stephan Hofmeister. "Ja, ich trete an", sagte er am Donnerstag der "Ärzte Zeitung". Auch KBV-Chef Dr. Andreas Gassen steigt wieder in den Ring. Technische Probleme bereitet noch die Suche nach dem dritten Vorstand. (af)