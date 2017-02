Ärzte Zeitung online, 10.02.2017 1

Berlin/Brandenburg

Landesbasisfallwerte wurden erhöht

BERLIN/POTSDAM. Neue Landesbasisfallwerte wurden für Berlin und Brandenburg vereinbart. In beiden Ländern gibt es Steigerungen von über zwei Prozent. In Berlin konnten sich die Kassenverbände und die Krankenhausgesellschaft für 2017 auf einen Landesbasisfallwert von 3350,91 Euro einigen. Gegenüber 2016 bedeutet das eine Steigerung um 2,2 Prozent. Pro Behandlungsfall bekommen die Kliniken damit knapp 72 Euro mehr. In Brandenburg steigt der Durchschnittspreis um 2,12 Prozent von 3278,19 Euro auf 3347,61 Euro. Pro Behandlungsfall sind dies 70 Euro mehr. (juk)