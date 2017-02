Ärzte Zeitung, 09.02.2017 1

Ärztekreise

Saarländer will gegen KBV-Chef Gassen antreten

BERLIN. Der amtierende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Dr. Andreas Gassen erhält bei den Vorstandswahlen am 3. März möglicherweise einen Gegenkandidaten. Im Gespräch ist Sanitätsrat Dr. Gunter Hauptmann, Vorstandsvorsitzender der KV Saarland, wie die "Ärzte Zeitung" am Donnerstag aus Ärztekreisen erfuhr. Er werde sich in den nächsten Tagen zu einer möglichen Kandidatur äußern. (af)