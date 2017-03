Ärzte Zeitung online, 02.03.2017 1

KBV-VV

KBV-Vertreter wählen weibliche Doppelspitze

Dr. Petra Reis-Berkowicz, Hausärztin aus Oberfranken, ist am Donnerstag zur Vorsitzenden der KBV-Vertreterversammlung gewählt worden. Am Freitag steht die Wahl des Vorstandes an.

© Florian Schuh / dpa

BERLIN. Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geht mit einer neuen Vorsitzenden in die 15. Wahlperiode. Um 16,44 Uhr am Donnerstagnachmittag nahm Dr. Petra Reis-Berkowicz, Hausärztin aus dem oberfränkischen Gefrees, Jahrgang 1959, die Wahl an. Die neue Vertreterversammlung hatte sie zuvor mit 49,29 gewichteten Stimmen zur Nachfolgerin von Dipl.-Psych. Hans-Jochen Weidhaas gewählt, der nicht mehr angetreten war. Gegen Reis-Berkowicz gab es 9,78 Stimmen.

Das neue Trio an der Spitze der #KBV-Vertreterversammlung steht.

"Sie übertragen mir die Aufsichtspflicht über den Vorstand", sagte sie unmittelbar nach der Auszählung. Dieser Aufgabe wolle sie sich mit Respekt annehmen.

Eine der ersten Aufgaben, die auf die VV warten, ist die Anpassung der Satzung an das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz. Das BMG hat die bereits im Dezember von der VV verabschiedete Satzung offenbar noch nicht aufsichtsrechtlich geprüft. Laut der neuen VV-Vorsitzenden ist die Satzung wohl auch noch nicht genehmgungsfäig. Auf den Satzungsausschuss warte viel Arbeit. Ändern müssen die KBV-Gremien unter anderem die Zahl der verpflichtend zu wählenden Vorstände: Die ist mit den Vorgaben des SVSG auf drei gestiegen. Die Vorstandswahlen stehen am Freitag auf dem Programm.

Zur ersten Stellvertreterin wählte die Versammlung Dipl.-Psych. Barbara Lubisch (62) aus der der KV Nordrhein. Ihr Appell an die Versammlung, Spaltungen und Blockbildungen zu überwinde, brachten ihr 51,03 gewichtete Stimmen ein. 6,96 Stimmen fielen gegen die Aachenerin aus.

Als Vollmitglied neu in der VV und schon dritter Vorsitzender ist Dr. Rolf Englisch (54), niedergelassener Gynäkologe aus dem KV-Bezirk Westfalen-Lippe. Er konnte 40,04 Stimmen auf sich vereinen. 15,94 Stimmen hatte er gegen sich (4,02) Enthaltungen.

In der neuen Vertreterversammlung sind 28 Mitglieder dem hausärztlichen und 32 Mitglieder dem fachärztlichen Block zugeordnet. Damit gilt derzeit folgende Stimmengewichtung. Ein Hausarzt wird mit 1,07 Stimmen gezählt, ein Facharzt mit 0,94. Die Gewichtung wurde der Versammlung vom Gesetzgeber verordnet, um eine vermeintliche systematische Benachteiligung der Hausärzte auszugleichen.

Gassen betont Erfolge der Sacharbeit

Der amtierende KBV-Chef Dr. Andreas Gassen hat am Vorabend der Vorstandswahlen auf Erfolge der Sacharbeit des Gremiums abgehoben. Einschließlich der ersten beiden Quartale 2016 hätten die Vertragsärzte -und psychotherapeuten einen Honorarzuwachs von acht Prozent erzielt. Unter dem Strich stehe eine Summe von 35,2 Milliarden Euro an Honoraren für die Mitglieder.

"Diese Summe reicht noch nicht aus", sagte Gassen. Bei der Entwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs werde die KBV keine Leistungsausweitungen ohne Honorarerhöhung mittragen, auch kein Honorardumping bei der Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde.

Die Politik dürfe zudem nicht zulassen,dass die vom Gesetzgeber ausgelösten Kosten der Digitalisierung des Gesundheitswesens in den Praxen abgeladen würden, wie dies bei der Einführung des digitalen Medikationsplans geschehe.

"Nicht jeden Hype mitmachen, der gerade durch die App Stores geistert"

"Wir müssen nicht jeden Hype mitmachen, der gerade durch die App Stores geistert", sagte Gassen, der sich am Freitag wieder zur Wahl stellt. Gassen warb bei der neuen Vertreterversammlung - etwa ein Drittel der Mitglieder sind neu zu dem Gremium gestoßen - um Unterstützung des Konzepts KBV 2020.

Vier Punkte müssten vordringlich angegangen werden: erstens die Zusammenrbeit von ambulantem und stationärem Sektor. Dafür müsse das Belegarztwesen neu gedacht werden. Zweitens müssten Bereitschaftsdienste und die Notfallversorgung gut aufgestellt werden. Drittens müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, wobei sich die Ärzte auf sinnvolle Innovationen konzentrieren sollten. Und viertens müsse die koordinierte Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Vollversammlung nahm Gassens Rechenschaftsbericht zur Kenntnis. Die Rednerliste für die Aussprache blieb leer.

