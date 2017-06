Ärzte Zeitung online, 26.06.2017 1

Digitalprojekte in Baden-Württemberg

Vier Millionen Euro Förderung

STUTTGART. Digitale Projekte im Gesundheitswesen und in der Pflege werden vom baden-württembergischen Sozialministerium mit vier Millionen Euro gefördert. Auf die Mittel aus dem Fördertopf können sich noch bis Ende Juni Kliniken und Ärztenetze ebenso bewerben wie Pflegeheime oder Kommunen.

Angesprochen werden sollen innovative Ansätze durch digitale Anwendungen in der ambulanten und stationären Versorgung, in der sektorenübergreifenden Versorgung, in der Pflege sowie in der Personalisierten Medizin.

Unterstützt werden sollen insbesondere Projekte, die ein hohes Potenzial haben, auch in der Regelversorgung der GKV anzukommen, heißt es. Bevorzugt würden zudem Kooperationsprojekte mehrerer Partner. (fst)