Berlin

Ärztekammer und KV gehen aufeinander zu

BERLIN. Ärztekammer und KV in Berlin bewegen sich aufeinander zu. Nachdem die beiden Standesorganisationen in den letzten Jahren nur dort, wo es notwendig war, zusammengearbeitet haben, planen die Vorstände nun ein Treffen. Das kündigte die neue Vizepräsidentin der Berliner Kammer Dr. Regine Held an. "An einer Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand der KV Berlin bin ich sehr interessiert. Ein Treffen der Vorstände zum Austausch von Problemen und Schnittpunkten ist geplant", so Held in ihrem Editorial zur aktuellen Ausgabe der Kammer-Zeitschrift "Berliner Ärzte". Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass sich das gegenseitige Verständnis für die Aufgabenbereiche der anderen Institution auf das Miteinander und die Lösung von Konflikten positiv auswirken wird. (ami)