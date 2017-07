Ärzte Zeitung online, 14.07.2017 1

Berlin

KV plant neue Vorstandswahl am 3. August

BERLIN. Die KV Berlin will so schnell wie möglich Klarheit über die Wahl des dritten Vorstandsmitglieds Günter Scherer, die das Sozialgericht Berlin am 5. Juli für ungültig erklärt hatte. Deshalb soll die Wahl schon am 3. August in einer kurzfristig anberaumten Sitzung der Vertreterversammlung (VV) wiederholt werden.

V-Chefin Dr. Christiane Wessel betonte zwar, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei. "Um die Handlungsfähigkeit des Vorstandes weiterhin sicherzustellen, will die KV Berlin die Entscheidung des Sozialgerichtes Berlin trotz allem akzeptieren und schnell eine Nachwahl für das dritte Vorstandsmitglied durchführen", so Wessel. (ami)

