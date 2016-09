Ärzte Zeitung, 16.09.2016 1

Globalen Fonds

Berlin zahlt 800 Millionen Euro

MÜNCHEN. Die Bundesregierung will ihre Zahlungen in den Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria von jetzt 630 auf 800 Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2019 aufstocken.

Das kündigte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Donnerstag bei einem Kongress in München an. Das Jahresbudget des Fonds liegt bei rund vier Milliarden Euro und wird von Regierungen wie auch privaten Stiftungen finanziert. (dpa)