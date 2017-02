Dreckige Luft, Nitrat im Wasser – die EU ermahnt Deutschland

Ja wir haben viele PKW in Deutschland, und ja diese haben ihren Anteil an der Umweltbelastung.



Aber wenn die "Queen Mary" in den Hamburger Hafen einläuft, werden alle Grenzwerte in Hamburg überschritten.

Die "AIDA-Flotte" erzeugt mehr Feinstäube, NOx usw aus als der gesamte Personen und Lastverkehr in Deutschland.



Wenn Bauern ihre Gülle ausbringen- am besten in einer Inversionslage- ist die Luft auf Kilometerumkreis hinaus braun als erheblich mit Stickstoff (NOx usw.) belastet. Da würde auch ein Fahrverbot nichts ändern.



Was nützen E-Autos wenn der Strom aus Braunkohleverstromung stammt?



