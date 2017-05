Ärzte Zeitung online, 15.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Testphase

Apotheker dürfen künftig in Frankreich impfen

PARIS. Frankreich hat testweise Grippeimpfungen in Apotheken zugelassen. In zwei französischen Regionen müssen Patienten dafür künftig nicht mehr zwingend zum Arzt, wie aus einem Regierungserlass hervorgeht, der am Freitag in Kraft trat. Der Versuch läuft zunächst drei Jahre, teilnehmende Apotheker brauchen eine spezielle Ausbildung und benötigen vor der Impfung das schriftliche Einverständnis der Patienten (dpa).