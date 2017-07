Ärzte Zeitung online, 10.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bürgerkrieg in Syrien

BÄK kritisiert Attacken auf Kliniken

BERLIN. Nach Auffassung von Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery ist es "absolut inakzeptabel", dass in Syrien und anderen Kriegsgebieten Gesundheitseinrichtungen als Teil der Infrastruktur angegriffen und bombardiert werden. "Wir müssen uns entschieden dagegen stemmen, dass Prinzipien des Völkerrechts in bewaffneten Konflikten mehr und mehr verloren gehen", sagte Montgomery anlässlich der Kampagne "Target of the world" der Hilfsorganisation "Ärzte der Welt".

In einer Online-Petition appellieren die Initiatoren an UN-Mitgliedsstaaten, die Resolution 2286 zum Schutz von Gesundheitspersonal und -einrichtungen durchzusetzen, auf die Kriegsparteien einzuwirken, den Schutz der Zivilbevölkerung zu respektieren. Als explizite Beispiele für solche Kriegsverbrechen nennen die "Ärzte der Welt" Syrien und Jemen. Allein in Syrien habe es im vergangenen Jahr 338 Angriffe auf medizinische Einrichtungen gegeben. (HL)