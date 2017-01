Ärzte Zeitung, 17.01.2017 1

MB fordert 5,4 Prozent mehr für Helios-Ärzte

BERLIN. Für die Ärzte an den Helios-Kliniken fordert der Marburger Bund (MB) 5,4 Prozent mehr Gehalt. Zudem soll das für Bereitschaftsdienste und die Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft unterschiedlich gehandhabte Stundenentgelt vereinheitlicht werden. Angestrebt wird, es im Wesentlichen auf das Niveau des individuellen Stundenentgelts anzuheben. Statt Schicht- und Wechselschichtzulagen fordert der MB für die Ärzte in den 35 Akutkliniken des Konzerns einen Zuschlag in Höhe von zehn Prozent für jede Stunde zwischen 17 und sieben Uhr. Darüber hinaus soll auch der Zuschlag für Rettungsdienste von derzeit 20 Euro auf 26 Euro angehoben werden und künftig analog zu den Entgelterhöhungen steigen. (eb)