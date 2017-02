Ärzte Zeitung online, 09.02.2017 1

15.000 Euro Preisgeld

NRW prämiert Projekte zur Flüchtlingsgesundheit

KÖLN. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen will zukunftsweisende Projekte im Bereich der gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen prämieren. Der Gesundheitspreis 2017 wird für Projekte ausgelobt, die dazu beitragen, "dauerhaft tragfähige Strukturen in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu schaffen und die Integration geflüchteter Menschen in das Gesundheitswesen zu verbessern", teilte das NRW-Landesgesundheitsministerium mit.

Der Gesundheitspreis Nordrhein-Westfalen ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Ärzte und andere Fachleute sowie Verbände, Institutionen und Initiativen können sich bis zum 31. März 2017 bewerben. (iss)