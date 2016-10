Ärzte Zeitung, 14.10.2016 1

AOK

Fachtagung zu Migration und Selbsthilfe

Der AOK-Bundesverband diskutiert auf seiner diesjährigen Fachtagung am 25. November in Berlin, was die Selbsthilfe leisten muss, um Menschen mit Migrationshintergrund besser zu erreichen. Zuwanderer und Flüchtlinge finden aufgrund kultureller Unterschiede und sprachlicher Barrieren allzu oft keinen Zugang zu Selbsthilfegruppen. Interessenten können sich bis 18. November zu der Tagung per E-Mail unter Angabe ihrer Kontaktdaten anmelden (selbsthilfetagung@kompart.de).

Programm und Veranstaltungsort: http://bit.ly/2dEeYIG