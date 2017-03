Ärzte Zeitung online, 10.03.2017 1

Kongress

Stationäre Qualität im Fokus

Das Thema "Qualität im Krankenhaus" steht auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung, die der AOK-Bundesverband am 18. und 19. Mai zusammen mit der Stiftung Initiative Qualitätskliniken (SIQ) in Berlin veranstaltet. Ein Thema ist die Umsetzung der Qualitätsagenda des 2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG). Mit der Reform will die Bundesregierung insbesondere den Qualitätsaspekt als ein maßgebliches Kriterium in der Krankenhausplanung verankern und die Voraussetzungen für die Festlegung von Mindestmengen verbessern. Die SIQ ist das 2015 neu gegründete gemeinsame Dach der Initiative Qualitätsmedizin und der 4QD-Qualitätskliniken.de GmbH, die zusammen etwa 600 Kliniken in Deutschland repräsentieren. (hom)

Weitere Infos unter: www.siq-kongress.de