Ärzte Zeitung online, 02.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Krankenhaus-Kongress

Vorträge stehen online

Das Thema "Qualität im Krankenhaus" war Schwerpunkt einer gemeinsamen Tagung der Stiftung Initiative Qualitätskliniken (SIQ!) und des AOK-Bundesverbandes, die am 18. und 19. Mai in Berlin stattfand. "Es kommt nicht alle Tage vor, dass Krankenhäuser und Krankenkassen gemeinsame Sache machen", betonte Dr. Jens Schick, Geschäftsführer der SIQ!. "Aber beim Thema Qualität ziehen wir im Sinne der Patienten an einem Strang." Die Foliensätze der teilnehmenden Referenten stehen jetzt zum Download bereit. (eb)

Alle Vorträge finden Sie unter:

www.siq-kongress.de