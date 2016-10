Ärzte Zeitung online, 19.10.2016 1

Unerfüllter Wunsch

Nur einer von vier Deutschen stirbt daheim

Eine neue Studie der DAK-Studie zeigt, wo die Menschen in Deutschland sterben und wo sie sterben wollen.

BERLIN. Die meisten Menschen in Deutschland wollen zuhause sterben - tatsächlich sterben aber drei von vier im Krankenhaus oder Pflegeheim. Das geht aus einer neuen Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag und am Mittwoch in Berlin veröffentlicht werden sollte.

Demnach wollen nur sechs Prozent der Deutschen im Krankenhaus oder Pflegeheim sterben. Wie der Pflegereport 2016 weiter zeigt, starb im Krankenhaus jeder fünfte, im Pflegeheim sogar jeder Dritte allein.

Zu Hause waren es nur sieben Prozent, die zum Zeitpunkt des Todes niemanden bei sich hatten. Die Analyse basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema, Auswertungen von DAK-Statistiken sowie Interviews. (dpa)