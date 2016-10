Ärzte Zeitung online, 25.10.2016 1

Barmer GEK

Massiver Kostenanstieg bei Heilmitteln

BERLIN In Deutschland sind die Ausgaben für Heilmittel nach Zahlen der Barmer GEK massiv gestiegen. Die Kasse selbst verzeichnet in ihrem aktuellen Heil- und Hilfsmittelreport 2016 einen Kostenanstieg binnen zwei Jahren um 15 Prozent auf 822 Millionen Euro im vergangenen Jahr .

Zudem gebe es deutliche regionale Ausgabenunterschiede bis zu über 200 Prozent in der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Podologie.

Während die Kosten für alle Heilmittel im Jahr 2015 je Barmer GEK-Versicherten etwa in Bremen 65,86 Euro betrugen, lagen sie in Berlin mit 121,85 Euro 85 Prozent darüber. In der Podologie waren die Pro-Kopf-Ausgaben in Sachsen um fast 210 Prozent höher als in Bremen. (eb)