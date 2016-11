Ärzte Zeitung, 18.11.2016 1

Mecklenburg-Vorpommern

Ambulante Medizin legt am stärksten zu

SCHWERIN. Die TK-Versicherten in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr Pro-Kopf-Leistungen von durchschnittlich 2440 Euro in Anspruch genommen. Die Gesamtausgaben stiegen nach TK-Angaben um 6,3 Prozent auf 413 Millionen Euro. Größter Posten waren auch in 2015 die Ausgaben für die stationäre Versorgung (121,4 Millionen Euro), gefolgt von der ambulanten Versorgung (86,5 Millionen Euro) und den Arzneimitteln (76,4 Millionen Euro). Den größten Sprung im Vergleich zum Vorjahr gab es bei der ambulanten Versorgung mit Mehrausgaben von 10,5 Prozent. Die Ausgaben für Arzneimittel stiegen um 7,2 Prozent, die für das Krankenhaus nur um 5,2 Prozent. (di)