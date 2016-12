Ärzte Zeitung, 06.12.2016 1

TK-Umfrage

Jedem Dritten ist Pflege komplett fremd

NEU-ISENBURG. Fast jeder Dritte (30 Prozent) der Deutschen ist mit dem Thema Pflege noch nie in Berührung gekommen. Dieses Ergebnis liefert eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), für die im August rund 1000 Menschen befragt wurden. Demnach hat die Ferne zur Pflegebedürftigkeit deutliche Folgen: Das knappe Drittel ist in Sachen eigener Vorsorge unterdurchschnittlich gut aufgestellt: Fast die Hälfte von ihnen (47 Prozent) hat noch nichts getan, um zusätzlich zur gesetzlichen Pflegeversicherung vorzusorgen. Im Bevölkerungsdurchschnitt sagten das nur 37 Prozent.

Gleichzeitig spielt in der Frage der Vorsorge auch das eigene Alter eine Rolle: Unter den 18- bis 39-Jährigen ist der Anteil derer, die noch nichts getan haben, mit 61 Prozent besonders hoch, heißt es in den am Montag veröffentlichten Studienergebnissen. Gleichzeitig hat aber fast jeder Fünfte (18 Prozent) aus dieser Gruppe eine zusätzliche private Pflegeversicherung abgeschlossen.

In der TK-Umfrage gaben 20 Prozent an, in den vergangenen fünf Jahren selbst eine Person im eigenen Haushalt gepflegt zu haben. 64 Prozent kennen jemanden, der pflegt oder Pflege braucht. (jk)