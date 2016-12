Ärzte Zeitung, 13.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



KLinikum

Heidenheim startet "Home Treatment"

STUTTGART. Am Klinikum Heidenheim (Baden-Württemberg) startet das erste Modellprojekt zum "Home treatment" von psychisch erkrankten Patienten im Südwesten. Diese stationsersetzende psychiatrische Behandlung findet im Wohn- und Lebensumfeld der Patienten statt. Man wisse von Modellprojekten in anderen Bundesländern, dass eine solche Behandlung "sehr gut funktionieren kann", sagte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Er verwies auf Untersuchungen, wonach "Home treatment" mit weniger Behandlungsabbrüchen als die Regelversorgung einhergehe. Mit der jüngsten Psychiatrie-Reform (PsychVVG) werden stationsersetzende Leistungen zur regulären Krankenhausleistung.

An dem Modellprojekt nach Paragraf 64b SGB V nehmen alle Krankenkassen teil. Luche kündigte an, er wolle sich dafür einsetzen, dass diese stationsersetzenden Leistungen auch an anderen Standorten in Baden-Württemberg eingeführt werden. (fst)