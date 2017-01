Aus der Beamten-Beihilfe bremst Versicherungskosten

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_VV_KrankenversPflicht_Beamte_Selbststaendige_Teilbericht-Beamte_final.pdf



Dort werden unter "5. Zusammenfassung und Fazit" auf Seite 54 in z. T. kryptischen Ausführungen konfabuliert und formuliert:



"TABELLE 23 - Zusammenfassung der Simulationsergebnisse für die Einbeziehung von Beamten in die GKV

BASISVARIANTE | WECHSELTRÄGHEIT | LANGFRISTIGES KALKÜL | BEIHILFEFÄHIGER TARIF

Anteil Wechsler 88 % | 80 % |94 % | 88 %

Anzahl Wechsler 2,72 Mio. | 2,49 Mio. | 2,90 Mio. | 2,72 Mio."



Unter "Mrd. Euro p. a." werden im Einzelnen beziffert:

"GKV-Nettoeffekt 3,4 | 2,3 | 4,4 | 0,1

Nettoeffekt öffentliche Haushalte 3,2 | 3 | 3,2 | 2

Bund (inkl. Bahn, Post) 1,6

Länder 1,7

Nettoeffekt Beamtenhaushalte 0,6 | 0,5 | 0,5 | –0,5"



Quelle: IGES auf Basis von SOEP-Daten sowie Daten der Statistischen Landesämter, Landesfinanzministerien und Landesrechnungshöfe | Bertelmann Stiftung



Mit anderen Worten: Die Studie der Bertelsmann-Stiftung formuliert ein Einsparpotenzial von 60 Milliarden Euro in der Krankenversorgung durch Abschaffen der Beamten-Beihilfe, in dem sie in ihrer eigenen offiziellen Zusammenfassung einen Nettoeffekt von nur 0,5 bis 0,6 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Dieser würde allerdings bei herbeifantasierten Einsparungen von 60 Milliarden Euro erst in über 100 Haushaltsjahren eintreten.



Also eine klassische Milchmädchenrechnung mit Volksverdummungscharakter!



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund



