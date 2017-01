Ärzte Zeitung, 23.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Sachsen

Neuer Chef bei fusionierter Barmer

DRESDEN. Dr. Fabian Magerl (41) übernimmt zum 1. Januar die Leitung der Barmer in Sachsen. Er folgt auf Paul-Friedrich Loose, der nach rund 40 Dienstjahren bei der Kasse in den Ruhestand geht, wie die Barmer GEK in Dresden mitteilte. Die Barmer entstand zum Jahresbeginn durch die Fusion von Barmer GEK und Deutsche BKK. Magerl ist seit 2011 Mitarbeiter für Gesundheitspolitik bei der Barmer GEK. Loose kam 1996 nach Sachsen und trug seit 2001 als Landesgeschäftsführer die Verantwortung für die Kasse im Freistaat. (lup)