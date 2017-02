Ärzte Zeitung online, 23.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Neues Institut in Münster

Forschung für mehr Teilhabe von Behinderten

KÖLN. In Münster widmet sich ein neues Forschungsinstitut der besseren selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung und von älteren Menschen. Das Institut für Teilhabeforschung der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen wird bis 2020 mit einer Million Euro vom Land NRW gefördert. Ziel des Instituts ist es nach einer Mitteilung des Landeswissenschaftsministeriums, die anwendungsbezogene Forschung zu verbessern, Forschungsergebnisse zu verbreiten und Menschen mit Behinderungen sowie ältere Menschen in die Forschungsaktivitäten einzubeziehen. In der Einrichtung arbeiten zwölf Professorinnen und Professoren und elf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (iss)