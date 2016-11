Ärzte Zeitung, 22.11.2016 1

Rheinland-Pfalz

400 Gäste bei Info-Party zu Organspende

Die Benefizparty zum Thema Organspende in Mainz ist auf breites Interesse gestoßen.

MAINZ. Die Benefizparty zum Thema Organspende, zu der die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz und der Verein Junge Helden e.V. nach Mainz eingeladen hatten, war ein Erfolg. "Es waren rund 400 Leute da, die Stimmung war gut und die Tanzfläche nach Mitternacht voll", berichtet Birgit Kahl-Rüther, Sprecherin der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG), die die Veranstaltung mit organisiert hatte. Auch das Gesundheitsministerium und die gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz unterstützten die Aktion wie berichtet.

Junge Prominente aus TV, Film und Sport wie Johanna Klum, Loretta Stern, Jan Köppen, Markus Appelmann und Nia Künzer halfen nicht nur an der Kasse, hinter der Bar oder an den Plattentellern, sondern teilten auch Flyer mit Informationen und Organspendeausweisen aus. "Tatsächlich haben sich viele den Ausweis mitgenommen", so Kahl-Rüther.

"Wenn sich nach der Party die Gäste intensiver mit Organspende beschäftigen und dann eine Entscheidung fällen, haben wir unser Ziel erreicht", erklärte Angela Ipach von Junge Helden. Ihre Schwester, der eine Lunge transplantiert wurde, gründete den Verein vor 13 Jahren in Mainz mit Freunden und Familie.

"Junge Menschen sind auf der Suche nach eigenen Positionen zu gesellschaftlichen Fragen. Mit Veranstaltungen wie dieser Party wollen wir deutlich machen, dass auch Organspende ein Thema ist, zu dem man eine eigene Haltung finden sollte", sagte Dr. Matthias Krell, Geschäftsführer der LZG.

Auch die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) lobte die Aktion: "Mit ihrer unkonventionellen Veranstaltungsidee holen die Initiatoren junge Menschen direkt in ihrem Lebensumfeld ab und begeistern auf innovative Weise für die Auseinandersetzung mit dieser wichtigen Entscheidung." (aze)

Video der Jungen Helden:

http://tinyurl.com/zb5bzhb