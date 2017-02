Ärzte Zeitung online, 17.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Internet

Neues Infoportal für Pflegende

BERLIN. Die gemeinnützige Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) ist mit einem kostenlosen Pflege-Informationsportal online gegangen. Auf www.zqp.de finden Betroffene und Angehörige Informationen, Nachrichten zum Thema, Analysen und Adressen. Neu eingerichtet wurde außerdem eine ständig aktualisierte Datenbank, in der deutschlandweit 4500 nicht kommerzielle Angebote zur Beratung in der Pflege über eine Postleitzahlensuche gefunden werden können. (aze)

Topics Schlagworte Pflege (4559)