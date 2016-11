Ärzte Zeitung, 08.11.2016 1

Krebshilfe

Ex-Fußballer Heiko Herrlich wird Botschafter

BONN/FRANKFURT. Sport hilft in jeder Lebenslage! Das zeigt der frühere Fußballprofi Heiko Herrlich ab sofort als neuer Botschafter der Kampagne "Bewegung gegen Krebs". Der heutige Trainer des SSV Jahn Regensburg erkrankte in seiner Zeit als aktiver Spieler an einem Hirntumor.

Herrlich weiß: Sport kann nicht nur das Krebsrisiko senken, sondern hilft auch, die Krankheit zu überwinden. Die Kampagne ist eine Initiative der Deutschen Krebshilfe, des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Deutschen Sporthochschule Köln.

Ihr bisheriger Fokus lag verstärkt auf der Krebsprävention. Künftig sollen auch die Aspekte Krankheitsbewältigung und Nachsorge in die Kampagne integriert werden. (eb)