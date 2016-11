Ärzte Zeitung, 09.11.2016 1

Niedersachsen

Dialogforum Prävention gegründet

HANNOVER. Die Sozialversicherungsträger in Niedersachsen und das Sozialministerium des Landes haben eine Landesrahmenvereinbarung zu Prävention und Gesundheitsförderung unterschrieben. Danach wollen die Unterzeichner ihre Zusammenarbeit ausbauen.

In einem neu zu schaffenden "Dialogforum Prävention" wollen die beteiligten Institutionen beraten, was sie trägerübergreifend tun können, um die Gesundheitsvorsorge im Land zu stärken. Man wolle "Handlungsbedarfe identifizieren und Handlungsempfehlungen aussprechen", hieß es in einer Mitteilung des Sozialministeriums.

Das Ziel: Menschen in ihrem Alltag stärker in ihrem gesundheitsbewussten Verhalten unterstützen und in ihrem Umfeld für gesunde Lebensbedingungen sorgen.

Dabei sollen Präventionsmaßnahmen in drei Lebensphasen "Gesund aufwachsen", "Gesund leben und arbeiten" und "Gesund im Alter" berücksichtigt werden. "Um die gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern, stehen Zielgruppen wie Erwerbslose, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund besonders im Blickpunkt", so das Ministerium. Grundlage ist das 2015 verabschiedete Präventionsgesetz des Bundes. (cben)