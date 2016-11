Ärzte Zeitung online, 09.11.2016 1

Daddeln bis der Arzt kommt

Wenn Computerspiele süchtig machen

BERLIN. Rund eine halbe Million Menschen in Deutschland kann sich kein Leben ohne Internet und Computerspiele vorstellen. Ihr Freizeitverhalten deklarieren Ärzte als Sucht. Die Jahrestagung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung beschäftigt sich an diesem Mittwoch in Berlin mit den Gefahren und Lösungen. (dpa)

