Impfkommission ändert Empfehlung zur zweiten MMR-Impfung

für einen seriösen Medizinjournalisten gehört hier unbedingt der Hinweis auf den Impfkalender der STIKO hin, der 1. und 2. Masernimpfung (in Kombination mit Mumps und Röteln) bereits im 11.-14. Lebensmonat sowie die 2. Dosis für den 15.-23. Lebensmonat vorsieht!

Interessant wäre in einem Artikel zur Masernimpfung in Sachsen höchstens die Begründung, warum in Sachsen die 2. Dosis so spät gegeben wird. Alles andere ist einzig das Aufzählen von Fakten (kann jeder Schüler aus dem Programmheft abschreiben) und hat mit Journalismus nichts zu tun.

Mit dem Wunsch für hochwertigere Artikel im nächsten Jahr - Grüße aus Thüringen

Dr. med. Naumann MPH

FÄ für Öffentliches

Gesundheitswesen /

