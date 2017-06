Ärzte Zeitung online, 09.06.2017 1

Pflegeeinrichtungen

Prävention soll gestärkt werden

BERLIN. Die Gesundheitskompetenz von Bewohnern und Beschäftigten in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und in Pflegeheimen will ein Pilotprojekt stärken. Es ist von der AOK initiiert worden und wird vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) vier Jahre lang unterstützt.

Ziel des Projektes sei es, Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu entwickeln und umzusetzen, heißt es in einer Erklärung von AOK und BMG. Außerdem soll die betriebliche Gesundheitsförderung weiterentwickelt werden. Dabei solle besonders darauf geachtet werden, wie wirksam und nachhaltig die Maßnahmen sind. "Das Thema Prävention in der Pflege muss noch stark ausgebaut werden", sagt AOK-Vorstandschef Martin Litsch. Der Krankenstand in der Pflege liege 1,4 Prozentpunkte über dem bundesweiten Wert. (eb)