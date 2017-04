Ärzte Zeitung online, 10.04.2017 1

IKK Brandenburg und Berlin

Psychotherapie: Kasse kooperiert mit Lehrpraxen

POTSDAM. Eine schnelle psychotherapeutische Krisenintervention will die IKK Brandenburg und Berlin ihren Versicherten ermöglichen. Dazu kooperiert sie nicht nur wie seit Mitte 2015 mit der Berliner International Psychoanalytic University (IPU, die "Ärzte Zeitung" berichtete), sondern nun auch mit dem Institut für Verhaltenstherapie (IVT). Besonders in Brandenburg ergänzt das Angebot die vorhandenen Kapazitäten in der Psychotherapie.

Kundenberater der IKK BB vermitteln innerhalb von höchstens vier Wochen psychotherapeutische Kriseninterventionen in den acht Lehrpraxen des IVT, die in Angermünde, Bad Wilsnack, Potsdam, Lübben und Berlin angesiedelt sind. Die Interventionen umfassen in der Regel fünf Therapiestunden. "Für kurzzeitige Befindlichkeitsstörungen oder bei akuter Belastung im Alltag kann dies manchmal reichen, um seelische Stabilität zurückzugewinnen", erklärt Dr. Dietmar Schröder, Psychotherapeut und Leiter des IVT mit Sitz in Lübben. "Einige Patienten allerdings gehen danach in eine Kurzzeittherapie von 25 Stunden oder machen eine Verhaltenstherapie von maximal 80 Stunden, die wir dann auch vermitteln können." (ami)