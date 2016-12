Ärzte Zeitung online, 01.12.2016 1

Innovationsfonds

GBA zieht erste Bilanz

Ein Jahr Innovationsfonds: Heute präsentiert der GBA seine erste Bilanz.

BERLIN. Um die Versorgung in der GKV zu verbessern, rief der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) vor einem Jahr den Innovationsfonds ins Leben.

Der GBA stellt jährlich Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro für Innovationen in der Versorgung zu Verfügung. Heute zieht der GBA in Berlin die erste Projektbilanz. (eb)

