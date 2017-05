Ärzte Zeitung online, 02.05.2017 1

Drogenbeauftragte

Versorgung von Kindern süchtiger Eltern hat Defizite

BERLIN. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), hat eine bessere Versorgung von Kindern süchtiger Eltern gefordert. "Entscheidend ist erst einmal, dass die Kommunen das Thema erkennen. Die Jugendämter sind der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen", sagte Mortler der dpa. Sie fügte hinzu: "Sie müssen Informationen und Hilfe koordinieren" – und Ansprechpartner etwa für Lehrer sein, die Hilfe vermitteln wollen. In einigen Städten und Gemeinden klappe das vorzüglich, in anderen bleibe der anrufende Lehrer schon in der Telefonzentrale hängen, kritisierte Mortler. Es gebe eine Vielzahl von Angeboten, aber auch noch erhebliche Defizite. So würden noch zu wenige betroffene Kinder erkannt. (dpa)