Ärzte Zeitung online, 04.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Rheinland-Pfalz

Preis für wegweisende Demenzprojekte

MAINZ.Noch bis 15. Juli können Projekte aus Rheinland-Pfalz zum Wettbewerb "Teilhabe für Menschen mit Demenz!" angemeldet werden. Darauf weist Staatssekretär David Langner (SPD) hin. "Wir alle müssen an einer Gesellschaft mitwirken, in der Menschen mit Demenz selbstverständlich dazugehören", so Langner. "Deshalb ist das Ziel des Wettbewerbs, innovative Ideen und Projekte vorzustellen, mit denen solch eine Teilhabe besonders gut gelingt." Die drei ersten Preise sind mit 3000 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro dotiert. Der Wettbewerb ist in die Demenzstrategie des Landes eingebettet. (aze)

Weitere Informationen zur Bewerbung:

http://tinyurl.com/n45mwlk