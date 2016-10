Ärzte Zeitung, 31.10.2016 1

Neue GOÄ

Reinhardt bremst Erwartungen

FRANKFURT/MAIN. Der Vorsitzende des Ausschusses Gebührenordnung der BÄK Dr. Klaus Reinhardt hat beim 3. Tag der Privatmedizin in Frankfurt die Ärzte vor zu hohen Erwartungen an die geplante GOÄ-Reform gewarnt. Es werde kein Budget geben, "aber ein Plus von 30 Prozent können wir nicht aus der Pulle trinken". Als primärer Effekt aus der neuen GOÄ werde den Ärzten voraussichtlich ein Plus von 5,8 Prozent zugestanden. – Mit einem weiteren Spielraum nach oben von 0,6 Prozent, etwa um das Morbiditätsrisiko aufzufangen, berichtete Reinhardt aus den Verhandlungen. Am 15. November sollen die Leistungslegenden mit der PKV konsentiert werden. (ger)