Psychotherapeuten

Schere beim Honorar geht weiter auf

Die Einkommenssituation der in der vertragspsychotherapeutischen Versorgung tätigen Psychotherapeuten verschlechtert sich weiter.

BERLIN. Darauf hat die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV) am Montag in Berlin hingewiesen. Deutlich werde dies anhand der aktuell vorgelegten Zi-Praxis-Panels des Zentralinstitutes für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI), das die wirtschaftliche Situation und Rahmen-bedingungen in der vertragsärztlichen Versorgung der Jahre 2011 bis 2014 erfasst.

"Die Geringschätzung psychischen Leids zeigt sich auch im Umgang mit denjenigen, die psychisch kranke Menschen behandeln. Professionelle Psychotherapie braucht eine ausreichende finanzielle Grundlage, die der zeitintensiven und aufwändigen Arbeit mit psychisch kranken Menschen gerecht wird", kritisierte Barbara Lubisch, Bundesvorsitzende der DPtV.

Die Schere der Einkommen geht immer weiter auseinander. Während sich der durchschnittliche Jahresüberschuss aller Arztgruppen von 2011 bis 2014 inflationsbereinigt um 6,7 Prozent erhöhte, fiel er bei den Psychotherapeuten um 3,3 Prozent.

Umgerechnet auf eine Stunde Arbeitszeit erzielen Psychotherapeuten einen Brutto-Überschuss von 35,40 Euro, während Hausärzte 68 Euro und Fachärzte durchschnittlich 69 Euro pro Stunde erreichen.

"Diese aktuelle ZI-Erhebung belegt erneut, dass an der Vergütungssystematik grundsätzlich etwas schiefläuft. Das ist nicht akzeptabel", so Lubisch weiter. Der Bewertungsausschuss müsse bei der anstehenden Neubewertung der psychotherapeutischen Leistungen "für eine Vergütung sorgen, die die wirtschaftliche Situation der Psychotherapeuten deutlich verbessert".

Von den Psychotherapeuten werde eine erhebliche Bereitschaft erwartet, die mit der Reform der Psychotherapierichtlinie einhergehenden neuen Leistungsangebote wie Akutbehandlung und personalintensive Sprechstunde umzusetzen. Das ist nur möglich, wenn dafür auch eine entsprechende finanzielle Grundlage geschaffen wird", so Lubisch laut Pressemitteilung. (ger)