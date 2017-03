Ärzte Zeitung online, 24.03.2017 1

Dr. Wolfgang Krombholz

"Es muss sich lohnen, aus der Klinik rauszugehen"

Über ein Arztleben ohne Abstaffelung bei den Leistungen und über Nachforderungen beim Honorar berichtet Dr. Wolfgang Krombholz, Vorstandsvorsitzender der KV Bayerns, im Interview.

Von Christina Bauer

© susanne-krauss.de / KVB

Zur Person Dr. Wolfgang Krombholz ist Vorstandsvorsitzender der KV Bayerns. Der Allgemeinarzt war auch kurz Vorsitzender des Hausärzteverbands in Bayern.

Ärzte Zeitung:Überall klagen Vertragsärzte, dass ein Teil ihrer Leistungen in der MGV nicht vergütet werden. In Bayern ist das für Hausärzte offenbar anders. Warum?

Dr. Wolfgang Krombholz: Das Budget der MGV geht im Schnitt je zur Hälfte an die Haus- und Fachärzte. Bei Hausärzten gibt es wenig Honorarunterschiede. Über die letzten Jahre reicht das Honorar, um die Anforderungen nach dem EBM abzudecken, daher wird nicht quotiert. Bei den Fachärzten ist es etwas anders. Man kann nun sagen, es wird zu viel abgerufen, oder, es ist zu wenig Geld da. Das ist in den Honorarverhandlungen mit den Kassen natürlich Thema. Im Wesentlichen sind wir in Bayern aber jetzt so weit, dass viele Bereiche zu 100 Prozent ausbezahlt werden.

Hat das mit dem Abrechnungs- und Verordnungsverhalten zu tun, oder ist das bayerische Budget hoch?

Das Budget wird zunächst auf Bundesebene berechnet. Darüber hinaus verhandeln wir auf Landesebene mit den Kassen die lokalen Bedingungen. Da setzen wir die Ziele natürlich so, dass wir möglichst gut auszahlen können, und für die Praxen das Verhältnis von Aufwand und Ertrag einigermaßen stimmt. Diese Relation ist entscheidend. Wir sind damit bisher ganz gut gefahren.

Sie haben also für die Ärzte gut verhandelt?

Ich denke schon, dass wir das sagen können. Natürlich werden Sie immer hören, dass es nie genug ist, und nicht alles hundertprozentig klappt. Aber im Wesentlichen gelingt es. Bei den Verordnungen sind wir in Bayern auf der ganz guten Seite, verglichen mit anderen KVen. Dafür haben wir etwas mehr Bedarf bei ärztlichen Leistungen. Das heißt, ärztliche Leistung spart mitunter das ein oder andere Medikament. Das sind auch Aspekte, die wir mit den Kassen diskutieren.

Professor Günter Neubauer hat in Ihrem Auftrag ein Gutachten zur Honorarsituation der Ärzte erstellt. Es enthält die Forderungen, Mengenbegrenzungen abzuschaffen, Honorare an Oberarztgehältern zu orientieren und das Unternehmerrisiko zu honorieren. Denken Sie, es wird solche Änderungen geben?

Junge Kollegen entscheiden nach der Ausbildung, ob sie in der Klinik bleiben oder in die Praxis gehen. Zu meiner Zeit, vor 30, 40 Jahren, war die Situation anders. Für uns war es keine Frage, dass wir das Kapitalrisiko auf uns nehmen. Der Markt war sehr reguliert, aber wir hatten Bedingungen, mit denen wir gut arbeiten konnten. Seit Mitte der 1980er Jahre führte ein Gesetz nach dem anderen zu Abstrichen. Heute ist eine Oberarztstelle ökonomisch verglichen mit der Niederlassung sicher interessant, weil sie gute Verdienstmöglichkeiten ohne eigenes unternehmerisches Risiko bietet. Für Ärzte muss es sich aber lohnen, aus der Klinik rauszugehen. Jedenfalls, wenn man die ambulante Versorgung erhalten möchte. Die ist derzeit gut organisiert, und für die Krankenkassen vergleichsweise bezahlbar.