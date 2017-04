Ärzte Zeitung online, 21.04.2017 1

Privatmedizin

Fortbildung zu Medizinrecht und Praxisthemen

FRANKFURT/MAIN. Medizin- und steuerrechtliche Fragen sowie neue Möglichkeiten der Diagnostik in Privatpraxen stehen in der Fortbildungsveranstaltung auf dem Programm, die der Privatärztliche Bundesverband (PBV) am 6. Mai in Frankfurt im Anschluss an seine Jahreshauptversammlung ausrichtet. Eingeladen sind sowohl Mitglieder (kostenlos) als auch Nicht-Mitglieder des Verbandes (Kostenbeitrag 165 Euro). Themen sind unter anderem der aktuelle Stand zur neuen GOÄ vor dem Ärztetag Ende Mai, patientennahe Diagnostik im eigenen Praxislabor, rechtliche Grenzen der Werbung für Ärzte sowie steuerliche Probleme bei der Anstellung von Ärzten. (ger)

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.pbv-aerzte.de