Ärzte Zeitung online, 03.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gastbeitrag

Persönliche Validierung statt Anwesenheit im Speziallabor?

Ein OLG-Urteil bringt die Abrechnung des M III-Labors in Reichweite der Hausärzte: Wer eine Analyse persönlich validiert, begeht demnach auch ohne Anwesenheit im Labor keinen Abrechnungsbetrug. Das Urteil hat weitreichende Folgen.

Von Ingo Pflugmacher

PSA-Test: Ist diese MIII-Leistung wirklich nur bei persönlicher Anwesenheit abrechenbar? © Sherry Young / stock.adobe.com

BONN. Seit 1996 wird darüber gestritten, unter welchen Voraussetzungen ein Arzt Speziallaborleistungen als eigene abrechnen kann. Mit der damaligen GOÄ-Novelle hat der Verordnungsgeber normiert, dass M II-Leistungen aus einer Laborgemeinschaft bezogen werden können. M III-Leistungen sind seither nur abrechenbar, wenn der Arzt sie selbst erbringt oder sie unter seiner Aufsicht und nach fachlicher Weisung erbracht werden. Der abrechnende Arzt muss der Leistungserbringung also – so eine häufig gewählte Formulierung – sein "persönliches Gepräge" geben. Was dies genau bedeutet, ist seitdem streitig.

Der 1. Strafsenat des OLG Düsseldorf hat nun entschieden, dass sich der GOÄ nicht entnehmen lasse, wodurch sich das erforderliche "persönliche Gepräge" der ärztlichen Leistung in dem zunehmend von automatisierten Arbeitsabläufen bestimmten Bereich der Laboranalytik auszeichne (Az.: III-1 Ws 482/15).

Eindeutig sei allein, dass der abrechnende Arzt die medizinische Validation des Untersuchungsergebnisses vornehmen muss. Ob er während des Ablaufes der automatisierten technischen Analysevorgänge im Labor anwesend sein müsse oder ob die persönliche bzw. telefonische Erreichbarkeit genüge oder ob auch auf diese verzichtet werden könne, sei Paragraf 4 Absatz 2 GOÄ nicht zu entnehmen.

Rechtslage ist nicht eindeutig

Rechne der Arzt einen von ihm validierten Befund ab, ohne während der technischen Leistungserbringung im Labor anwesend gewesen zu sein, so sei dies eine vertretbare Auslegung der bestehenden Rechtsauffassungen und rechtfertige nicht den Vorwurf eines Abrechnungsbetruges.

Diese Entscheidung des OLG Düsseldorf ist zu begrüßen, da sie eine seit mehr als 20 Jahren bestehende rechtliche Unsicherheit nicht "auf dem Rücken der Ärzte" austrägt. Wörtlich stellt das OLG fest, dass es sich um eine gebührenrechtliche Zweifelsfrage handelt, die bislang weder durch den Verordnungsgeber noch höchstrichterlich geklärt worden ist, eine solche Klärung aber Voraussetzung für ein Strafverfahren ist und nicht im Strafprozess selbst erfolgen kann. Wenn ein Arzt also einer in der medizinrechtlichen Literatur vertretenen und vertretbaren Rechtsauffassung folgt, macht er sich nicht strafbar.

Gleichzeitig macht das OLG aber auch deutlich, von wem es eine Klärung der Zweifelsfragen erwartet, nämlich primär vom Verordnungsgeber der GOÄ selbst. Dieser Aufforderung hätte es aber wohl nicht bedurft. Bereits in dem Entwurf der neuen GOÄ mit Stand September 2015 wird eine Regelung vorgeschlagen, wonach Speziallaborleistungen nur abgerechnet werden können, wenn "der abrechnende Arzt während des Analyseablaufs höchstpersönlich die ordnungsgemäße Probenvorbereitung, die regelmäßige ordnungsgemäße Wartung der Laborgeräte und Bedienungsabläufe durch das Laborpersonal inklusive der Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie die Dokumentation der Ergebnisse" überwacht.

GOÄ-Entwurf greift Problem auf

Die Leistung soll nach diesem Entwurf darüber hinaus nur dann abrechenbar sein, wenn der Arzt "höchstpersönlich und nicht nur telefonisch während der Analyse anwesend" ist und "persönlich vor Ort die Plausibilität der Analyseergebnisse" überprüft. Die Grundhaltung dieses Entwurfes aus dem Jahr 2015 ist somit in gleicher Weise eindeutig wie restriktiv.

Eventuell wird deshalb ein anderer Aspekt die politische und gebührenrechtliche Diskussion der nächsten Monate mehr prägen als der Umfang der Mitwirkungs- und Anwesenheitspflichten des abrechnenden Arztes. Das OLG Düsseldorf hat in seinem Beschluss nämlich auch festgestellt, dass eine besondere, nach ärztlichem Weiterbildungsrecht erworbene Zusatzqualifikation keine Voraussetzung für die Erbringung und Abrechnung von Speziallaborleistungen ist.

Mit der Approbation selbst erlange jeder Arzt die Qualifikation zur Erteilung der bei Laborleistungen erforderlichen fachlichen Weisungen, diese könne ihm – vorbehaltlich des Nachweises fachlicher Mängel im Einzelfall – nicht abgesprochen werden. Diese Wertung entspricht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, wonach ein Arzt fachfremde Leistungen dann erbringen darf, wenn er zur Ausführung lege artis tatsächlich in der Lage ist.

Der Entwurf der GOÄ vom September 2015 sieht demgegenüber vor, dass die Abrechnung von Speziallaborleistungen voraussetzt, dass diese Leistungen "unmittelbar dem Fachgebiet, einer Zusatzbezeichnung oder der Fachkunde des abrechnenden Arztes zuzurechnen" sind. In einer Kommentierung zu dem Entwurf wird ergänzend sogar ausgeführt, dass in der Begründung zur Neufassung eine Klarstellung aufgenommen werden sollte, wonach der abrechnende Arzt die Fachkunde für Laboruntersuchungen gemäß der ärztlichen Weiterbildungsordnung nachweisen müsse.

Eine solche Koppelung der Abrechenbarkeit von Leistungen an die Inhalte der Weiterbildungsordnungen wäre im privatärztlichen Bereich ein Novum. Bisher existiert diese strikte Verknüpfung von Abrechenbarkeit und Fachzugehörigkeit der Leistungen nur im GKV-System.

Die Rechtfertigung für dieses Verbot der Abrechnung fachfremder Leistungen ist die hierdurch gesicherte bzw. gesteigerte Qualität. Ein solches Argument ist selbstverständlich anzuerkennen, wenn mit der Koppelung der Abrechnung von Laborleistungen an Fachkundenachweise tatsächlich eine Qualitätssteigerung einhergeht. Für M I und M II fordert den Fachkundenachweis bisher niemand. Es stellt sich also die Frage, ob und wodurch die Qualitätssteigerung gerade bei M III-Leistungen medizinisch belegt ist oder ob nicht mit der Forderung des Fachkundenachweises in Wahrheit gebührenpolitische Interessen verfolgt werden.

Besser keine Fernvalidierung

Mit der Entscheidung des OLG dürften die Fragen der Vergangenheit weitestgehend geklärt sein. Offen ist allein, ob die medizinische Validierung im Labor selbst erfolgen muss oder ob der abrechnende Arzt sich zum Beispiel von einem PC in seiner Praxis in das Laborsystem einloggen und in dieser Weise validieren darf. Rechtlich spricht Überwiegendes für eine fehlende Ortsbindung. Allerdings wird dies, so weit ersichtlich, in der medizinrechtlichen Literatur nicht explizit thematisiert und als zulässig beschrieben, weshalb man von der "Fernvalidierung" absehen sollte.

Für die Zukunft wird die neue GOÄ eine Klärung der Anforderungen an die Abrechenbarkeit des Speziallabors bringen. Wie restriktiv die Anforderungen sein werden, hängt sicher auch davon ab, wie stark Ärzte nach dem OLG-Beschluss die neuen Möglichkeiten nutzen. Bereits 1996 hat die Bundesärztekammer dringend empfohlen, die höheren Anforderungen an die Erbringung und Abrechnung von Speziallaborleistungen zu akzeptieren (DÄ 1996, A-562). Es würden sonst gesetzgeberische Maßnahmen der Leistungsabwertung oder der vollständigen Ausgliederung des Labors aus den ärztlichen Leistungen drohen. Heute dürfte nichts anderes gelten.

Dr. Ingo Pflugmacher ist Fachanwalt für Medizin- und Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Busse & Miessen in Bonn.

Und so steht es in der GOÄ » Gebührenordnung für Ärzte, Paragraf 4, Absatz 2: Der Arzt kann Gebühren nur für selbstständige ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). Als eigene Leistungen gelten auch von ihm berechnete Laborleistungen des Abschnitts M II des Gebührenverzeichnisses (Basislabor), die nach fachlicher Weisung unter der Aufsicht eines anderen Arztes in Laborgemeinschaften oder in von Ärzten ohne eigene Liquidationsberechtigung geleiteten Krankenhauslabors erbracht werden. » Allgemeine Bestimmungen zum Laborkapitel M., Nr. 3: Bei Weiterversand von Untersuchungsmaterial (...) an einen anderen Arzt wegen der Durchführung von Laboruntersuchungen der Abschnitte MIII und/oder MIV hat die Rechnungsstellung durch den Arzt zu erfolgen, der die Laborleistung selbst erbracht hat.