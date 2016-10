Praxisleitfäden „unkomplizierte Atemwegsinfekte“

Um Kollegen eine Orientierung für Diagnose und Therapie bei Infekten der oberen Atemwege zu geben, haben Dr. Peter Kardos, Facharzt für Innere Medizin in Frankfurt am Main und Prof. Dr. Ludger Klimek, Facharzt für HNO-Heilkunde in Wiesbaden, zusammen mit den Hausärzten Dr. Margrit Hollenz aus Rödental, Dr. Katja Linke aus Viernheim und Dr. Rudolf Tille aus Garching an der Alz sowie dem Pädiater Dr. Daniel Seng aus München, zwei Praxisleitfäden erarbeitet. einen zur akuten Bronchitis und einen zur akuten Rhinosinusitis. Ziel der Leitfäden ist es, nicht indizierte Verordnungen von Antibiotika zu reduzieren und die rationale Therapie bei Atemwegsinfektionen zu fördern. Die beiden Leitfäden enthalten aus Sicht der sechs Ärzte Maßnahmen der Basisdiagnostik, Differenzialdiagnose, ggf. weiterführender Diagnostik und vor allem „Red Flags“, die auf eine bakterielle Beteiligung bzw. mögliche Komplikationen hinweisen.