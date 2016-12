Ärzte Zeitung, 14.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Letzte Gewinnchance Bewerben Sie sich für den Praxis-Preis Seit fünf Jahren loben UCB Innere Medizin und die Fachverlagsgruppe Springer Medizin, zu der auch die "Ärzte Zeitung" gehört, unter dem Namen "Die innovative Arztpraxis" den Praxis-Preis für Ärzte mit größeren oder kleineren Ideen für eine bessere Versorgung und/oder für eine effiziente Praxisführung aus. Es geht um Erfolgs-Rezepte für die eigene Praxis: Haben Sie eine Idee umgesetzt, die Ihnen hilft, den Praxisalltag zu verbessern? Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie Sie Ihre Patienten strukturiert versorgen können? Wissen Sie , wie sich die Kommunikation im Praxis-Team oder mit anderen Praxen oder Einrichtungen optimieren lässt? Oder haben Sie vielleicht eine kleine Idee entwickelt, die Ihre Praxis voranbringt, an die noch niemand gedacht hat? Dann lassen Sie Ihre Ideen fliegen und machen Sie mit beim diesjährigen Wettbewerb "Erfolgs-Rezept – der Praxis-Preis 2016"! Ärzte und auch ihre Praxisteams können bis zum 31. Dezember mitmachen und ihre Idee in den Wettbewerb einbringen. Wer die unabhängige Jury und die Internet-Nutzer auf www.aerztezeitung.de mit seinem Projekt, Konzept oder Geistesblitz zur Optimierung der Versorgung beeindruckt, kann wertvolle Preise gewinnen. Die Bewerbung erfolgt online: Unter www.aerztezeitung.de/erfolgsrezept finden Sie ein Formular, auf dem Sie Ihre Idee und deren Umsetzung kurz beschreiben können. Das gibt es zu gewinnen: Die drei Gewinnerteams stellen im Hause von Springer Medizin in Berlin ihre Konzepte persönlich vor. Zu gewinnen gibt es außerdem einen dreitägigen Ausbildungslehrgang mit Abschluss "Geprüfte Assistenz für Versorgung und Prävention " von der Unternehmensberatung HCC Better Care GmbH, Köln, sowie Buchpreise von Springer Medizin und HCC. (ger/mh) Weitere Informationen über den Wettbewerb und Bewerbung online unter www.aerztezeitung.de/erfolgsrezept . Bewerbung bis 31. Dezember Topics Schlagworte Praxis & Wirtschaft (58353) Organisationen Better Care (7) UCB (302) Krankheiten Leberkrebs (388) Weitere Beiträge Baden-Württemberg: AOK trennt sich von drei Reha-Kliniken Honorar: Kassen und KBV einigen sich über NäPA Ärztliche Berufsordnung: Praxis-Untermieter? Vorsicht, Berufsrecht beachten! Unternehmen: Astellas gibt Schmerzpflaster an Grünenthal ab Letzte Gewinnchance: Bewerben Sie sich für den Praxis-Preis Versicherungstipp: Sterbegeld rechnet sich häufig nicht Niedersachsen: Stipendium für junge Hausärzte aufgelegt Telemedizin: Betreuung von COPD-Patienten ausgeweitet GBA: Schluss mit dem Genörgel! Cyberattacken: Nicht immer schützt die Berufshaftpflicht Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift Text Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden