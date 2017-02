Ärzte Zeitung online, 23.02.2017 1

Hessen

Großbrand zerstört zwei Praxen

GELNHAUSEN. Bei einem Großbrand im hessischen Gelnhausen sind am Dienstagabend unter anderem eine Zahnarzt- und eine Physiotherapiepraxis zerstört worden. Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr, drei Polizeistreifen und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Der Gesamtschaden soll mehrere 100.000 Euro betragen.

Die Praxis von Kieferorthopädin Dr. Claudia Damm sei komplett abgebrannt, erklärten Praxismitarbeiter gegenüber der "Ärzte Zeitung". Genaueres wollten die Mitarbeiter aber nicht sagen, sie müssten sich erst einmal zurechtfinden. Die Ansage des Anrufbeantworters von Physiotherapeut Christian Heckl meldet ebenfalls eine vollständige Zerstörung. In dem Bürogebäude in der Bahnhofstraße 17 war am Dienstagabend im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Wie Rudi Neu, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen auf Anfrage sagte, waren in der Physiotherapiepraxis im Erdgeschoss zu der Zeit noch einige Personen. Sie meldeten den Brand um 19.40 Uhr. Verletzte gab es nicht. Es war der größte Brand in Gelnhausen seit 10 Jahren. Die Kripo schaltete sich sofort ein, um die Ursache zu ermitteln. (cmb)