Zentrum Überleben

Berlinale hilft Patienten

BERLIN. Bei den Internationalen Filmfestspielen "Berlinale" wurde auch Gutes getan: 17.500 Euro kamen als Spende für das Zentrum Überleben zusammen. Mit dem Geld werden in der Einrichtung traumatisierte Kinder und Jugendliche therapiebegleitend unterstützt. Dazu gehören Freizeitausflüge, Sprachkurse und Vereinsmitgliedschaften sowie Dolmetscherkosten. "Für unsere Patienten sind begleitende soziale Angebote enorm wichtig, um Stabilität und Struktur in Umfeld und Alltag erreichen zu können", sagte Simone Wasmer, Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung. Das Zentrum medizinische, psychotherapeutische und sozialarbeiterische Unterstützung für Opfer von Folter und Kriegsgewalt an. (eb)